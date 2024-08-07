نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها في ثلاثة أشهر في يوليو تموز، وهو ما جاء دون التوقعات، وزاد المخاوف بشأن آفاق قطاع التصنيع الضخم في البلاد.

في حين أدى تسريع تعزيز إمدادات الرقائق قبل قيود يتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة إلى زيادة الواردات، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الأربعاء أن الشحنات الصادرة ارتفعت سبعة بالمئة في يوليو تموز مقارنة بالعام الماضي، وهي وتيرة نمو أبطأ من ارتفاع يونيو حزيران عند 8.6 بالمئة ودون توقعات بزيادة 9.7 بالمئة.

وصعدت الواردات بقوة بنحو 7.2 بالمئة مقارنة بانخفاض 2.3 بالمئة في يونيو حزيران، مسجلة أقوى أداء في ثلاثة أشهر. كما تجاوزت توقعات المحللين بزيادتها 3.5 بالمئة.

ويواجه ثاني أكبر اقتصادات العالم صعوبات في رفع معدلات النمو، رغم جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في أعقاب جائحة كوفيد. وأثر ركود قطاع العقارات الذي طال أمده ومخاوف بشأن الأمان الوظيفي إلى حد بعيد على ثقة المستهلكين.

وحقق الاقتصاد الصيني نموا بنحو 4.7 بالمئة في الربع الثاني، وهي نسبة دون التوقعات؛ مما عزز دعوات من صناع السياسات لتقديم المزيد من الدعم لتحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله البالغ خمسة بالمئة.

وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة بما في ذلك هواوي، بالإضافة إلى شركات ناشئة كثفت شراء أشباه الموصلات ذات الذاكرة عالية النطاق لتخزينها تحسبا للقيود الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين.

فعلى سبيل المثال، قفزت واردات الصين من الولايات المتحدة الشهر الماضي 24.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مقابل انخفاض 1.7 بالمئة في يونيو حزيران.