العراق يعلن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن "بشكل كامل"

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، عن إنجاز الربط مع الأردن "بشكل كامل"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال فاضل إن "الربط الأردني أُنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود، وخلال الأيام المقبلة سنُطلق التيار".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أن بدء المرحلة الأولى من إدخال الربط الكهربائي مع الأردن إلى الخدمة سيكون مطلع يوليو/تموز المُقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الربط الكهربائي مع الأردن سيكون جاهزًا، في الأول من يوليو/تموز المُقبل، كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط تصل إلى قضاء الرطبة في محافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية.

على صعيد متصل، أكد وزير الكهرباء العراقي أن عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح.

ونقلت "واع" عن الوزير فاضل قوله إن "الربط الخليجي السعودي ماضٍ بشكل صحيح، ولا يوجد أي مشكلة"، مبينًا أن "الوزارة أعطت وعودًا، عام 2023، بأن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاواط، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف، ونحن في طور إعداد خطة لصيف عام 2024، وأيضًا سنعطي رقمًا حقيقيًا ودقيقًا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".