اقتصاد

"المركزي الأوروبي" يحذّر من سيطرة ترامب على السياسة النقدية الأمريكية

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 7:57 ص

حذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الاثنين، من خطر على الولايات المتحدة والعالم، في حال سيطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  على السياسة النقدية لأكبر قوة اقتصادية في العالم.

وقالت لاغارد في تصريحات لإذاعة راديو كلاسيك الفرنسية "في حال حصل ذلك، فسيشكّل خطرًا بالغًا للغاية على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي". 

ورأت أن سياسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "تؤثر بطبيعة الحال في الولايات المتحدة" للحفاظ على استقرار الأسعار والوظائف، محذرة من أنه "في حال استندت هذه السياسة إلى إملاءات هذا أو ذاك.. سيكون توازن الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تأثيرات ذلك في العالم أجمع، موضع قلق بالغ".

