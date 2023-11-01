قطاع الطاقة المصري.. بين تداعيات حرب غزة وتراجع إنتاج الغاز

مع زيادة وزارة الكهرباء المصرية مدة انقطاع التيار إلى ما بين ساعتين و 4 ساعات في معظم أنحاء الجمهورية، توجهت الأنظار إلى تداعيات الحرب الجارية في غزة على الاقتصاد المصري، إذ جاء القرار بعد أسبوعين من وقف ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر خط بحري.

وتستورد مصر الغاز الإسرائيلي لتسييله بمحطات الإسالة على البحر المتوسط بغرض تصديره إلى أوروبا. وسجلت القاهرة رقمًا قياسيًّا في حجم صادرات الغاز بلغ 8 ملايين طن بقيمة 8.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 7 ملايين طن بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة سنوية 171% بقيمة صادرات الغاز، وفقًا لبيانات حكومية.

وقرَّرت شركة "شيفرون" الأمريكية في الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر تحويل توجيه شحنات الغاز الطبيعي المنتج من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي إلى خط يمر عبر الأردن بدلًا من خط أنابيب غاز شرق المتوسط الذي يربط بين مصر وإسرائيل، كما أوقفت الإنتاج بحقل "تمارا" بناء على طلب من السلطات الإسرائيلية.

ويمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، على بعد نحو 10 كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر حيث يتصل هناك بخط أنابيب بري.

وتستمر الحكومة المصرية منذ بداية الصيف في اتباع سياسة تخفيف أحمال الكهرباء، في إجراء ربطته بدرجات الحرارة المرتفعة وكذلك الرغبة في توفير بعض كميات الغاز الطبيعي لتصديره.

وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في الفترة ذاتها من العام السابق؛ ما أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة.