مسؤول: العراق ينهي السحب النقدي بالدولار مطلع العام المقبل

قال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، مازن أحمد، إن الحكومة ستحظر السحب النقدي والتحويلات بالدولار، اعتبارًا من أول كانون الثاني/ يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى إلى الحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في جرائم مالية، والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.

وأضاف "أحمد"، أن الهدف من الخطوة، هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويًا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار بسبب الحروب والأزمات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وقال "أحمد"، إن من يُودِعون الدولارات في البنوك، قبل نهاية 2023، سيمكنهم سحبها بالعملة نفسها في 2024، لكن تلك المودعة، في 2024، لا يمكن سحبها إلا بالدينار بسعره الرسمي البالغ 1320 للدولار.