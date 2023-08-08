تفريغ 80% من المخزون النفطي للناقلة صافر قبالة سواحل اليمن

ومن جهته، قال مندوب اليمن الدائم لدى اليونيسكو محمد جميح إنه "بعد مدة طويلة من مماطلة الحوثيين، وإعاقتهم لإجراءات الأمم المتحدة في إفراغ هذه السفينة، من أكثر من مليون برميل نفط، استطاعت الأمم المتحدة الآن الوصول إلى إفراغ الشاحنة العملاقة، التي تعتبر ميناء راسيا وتفريغها وتفريغ الكمية الأكبر، بنسبة 80% من المواد النفطية فيها".

وأضاف جميح، في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "بطبيعة الحال هذا خبر مفرح للجميع، وبالذات الدول على شاطئي البحر الأحمر، سواءً في الجانب الإفريقي أو في الجانب الأسيوي من الدول العربية كالسعودية واليمن، والدول العربية والإفريقية الأخرى في الشاطئ الآخر".

وأشار إلى أن "الحوثيين حاولوا خلال الفترة الماضية، أن يبتزوا العالم كما هو معروف بهذه القنبلة الضخمة الموقوتة، وحاولوا أن يقايضوا سياسيا بالإفراج عن شحنة النفط فيها، وفي الأخير وجدوا أنه لا مناص من أن يسمحوا للأمم المتحدة بإفراغها".

وتابع: "هذا الإجراء من قبل الحوثيين، يدل على عدم مبالاة بما يمكن أن يحدث من كوارث لليمنيين أنفسهم، لأن اليمن سوف يكون المتضرر الأكبر، بحكم أن هذه الناقلة ترسو قبالة الساحل اليمني".

ولفت إلى أن "إعاقة الحوثيين لهذه العملية، لفترة طويلة، تعكس سلوك الميليشيات التي ليس لديها حس سياسي وليس لديها حس وطني، ولا تهم ما يمكن أن يحدث من أضرار على البلاد".

وختم المسؤول اليمني، حديثه بقوله إن "هذه السفينة في طريقها إلى أن تفرغ من هذه الشحنة، وينجو البحر الأحمر من كارثة، كان يمكن أن تحيط بالأحياء المائية وتعيق حركة الملاحة وتلوث الشواطئ، وكان يمكن أن تأخذ أبعاداً أكبر".

بدوره، أفاد وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية أسامه الشرمي، أن "عمليات تفريغ خزان صافر العائم تمضي قدما وفقا للخطة المعدة لها سلفا".

وأعرب الشرمي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، عن الشعور بالرضا، حيال النتائج المحرزة من عمليات تفريغ الناقلة النفطية.

ولفت إلى أن "الحكومة الشرعية ممثلة باللجنة الوطنية لمواجهة مخاطر خزان صافر، تعمل على تقديم كل التسهيلات لأعمال النقل، وهي على تنسيق مباشر مع الأمم المتحدة والشركة المنفذة، لتقديم العون إذا دعت الضرورة".