تقرير: تجديد اتفاق الحبوب.. بواعث القلق العالمي

قالت وكالة "آسوشيتد برس" إن الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة في يوليو من العام الماضي بهدف عودة حجم صادرات الحبوب إلى مستويات ما قبل الحرب وبالتالي السماح بوصول الأغذية والأسمدة إلى عدد من دول العالم، خفف من وطأة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي لكن المخاطر حيال ذلك لا تزال متزايدة.

وقد سمحت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بإنتاج 32.8 مليون طن متري ما يعادل (36.2 مليون طن) من الغذاء المصدر من أوكرانيا منذ أغسطس الماضي.

حيث تم تصدير نصف هذه الكمية إلى الدول النامية بما في ذلك تلك التي تحصل على مساعدات الإغاثية من برنامج الغذاء العالمي.