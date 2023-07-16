تقرير: تجديد اتفاق الحبوب.. بواعث القلق العالمي
قالت وكالة "آسوشيتد برس" إن الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة في يوليو من العام الماضي بهدف عودة حجم صادرات الحبوب إلى مستويات ما قبل الحرب وبالتالي السماح بوصول الأغذية والأسمدة إلى عدد من دول العالم، خفف من وطأة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي لكن المخاطر حيال ذلك لا تزال متزايدة.
وقد سمحت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بإنتاج 32.8 مليون طن متري ما يعادل (36.2 مليون طن) من الغذاء المصدر من أوكرانيا منذ أغسطس الماضي.
حيث تم تصدير نصف هذه الكمية إلى الدول النامية بما في ذلك تلك التي تحصل على مساعدات الإغاثية من برنامج الغذاء العالمي.
ونقلت "آسوشيتد برس" عن ماكسيمو توريرو كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قوله: إنه "من المؤكد أن ترتفع أسعار الغذاء مجددا في حال عدم تجديد اتفاق الحبوب لكن مدة هـذا الارتفاع ستعتمد بشكل كبير على كيفية استجابة الأسواق له".
ويتوقع بعض المحللين بأن لا ترتفع تكلفة إنتاج السلع الغذائية كالقمح بشكل دائم عالميا، نظرا لتوفر كميات كافية من الحبوب.
لكن العديد من البلدان تكافح بالفعل لكبح جماح الارتفاع في أسعار السلع الغذائية على المستوى المحلي، الأمر الذي يؤجج الجوع في تلك البلدان.
لماذا على العالم أن يدفع باتجاه تجديد اتفاق الحبوب؟
تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من الموردين العالميين الرئيسيين للحبوب، خصوصا للقمح والشعير وزيت دوار الشمس وغيرها من المواد الغذائية التي تباع بأسعار معقولة لدول العالم، وتعتمد عليها الكثير من الدول في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا كسلع أساسية.
كما تصدر روسيا الأسمدة وأجزاء مهمة أخرى في سلة الغذاء العالمية.
وقالت كيتلين ويلش، مديرة برنامج أمن الماء والغذاء العالمي إنه "عندما تشن دولة منتجة رئيسية للأغذية، حربا على دولة أخرى منتجة رئيسية للغذاء والأسمدة فسيتأثر ملايين البشر حول العالم".
ووصفت لجنة الإنقاذ الدولية، اتفاق الحبوب بأنه "الخط الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة لـ٩٩ دولة حول العالم ما يعني تأثيره على ٣٤٩ مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي".
وقال المدير الإقليمي للطوارئ في اللجنة شاسوات شرف إن أفريقيا الشرقية مثلا عانت من موجات الجفاف، كما دمرت الفيضانات محاصيل زراعية يعتمد عليها ٢.٢ مليون شخص للحصول على قوت يومهم" مشددا على أن "تمديد الاتفاق لآجال أطول بات أمرا ملحا لمنحنا القدرة على التنبؤ والاستقرار".
وقالت "آسوشيتد برس" إن عدم تجديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا سيدفع دولا مثل لبنان ومصر مثلا على البحث عن موردين جدد خارج نطاق البحر الأسود، ما سيرفع كلفة الاستيراد وبالتالي حدوث ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية.
وتواجه عدد من دول العالم ممن تعاني من انخفاض قيمة عملاتها المحلية مقابل زيادة مستويات الدين فيها، مشكلة أخرى تتعلق باضطرار تلك الدول لشراء شحنات الغذاء بالدولار الأمريكي وليس بعملاتها المحلية.
المصدر: "آسوشيتد برس"