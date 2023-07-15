تليغراف: المملكة المتحدة تستعد للركود مع انخفاض الوظائف الشاغرة بنسبة 24%
قالت صحيفة "التليغراف" البريطانية إن الانخفاض الحاد في إعلانات الوظائف الشاغرة في البلاد يشير إلى أن المملكة المتحدة ربما تتجه نحو الركود.
وحذَّر الرئيس التنفيذي لشركة ريد للتوظيف، جيمس ريد، من أن عدد الوظائف الشاغرة في البلاد في تناقص سريع وصل إلى انخفاض نسبته 24%، وهي علامة سلبية على اهتزاز الثقة بالاقتصاد البريطاني.
وقالت الصحيفة إن "عدد الوظائف التي أعلنت عنها شركة ريد للتوظيف انخفضت بمقدار الربع خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحتى يونيو، كما انخفض العدد الإجمالي للوظائف المدرجة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وقال ريد لوكالة بلومبيرغ الأمريكية إن "جرس الإنذار بدأ يدق، الآن، بصوت أعلى مما كان عليه في السابق، حيث بدأ سوق العمل بالانحسار، وبات معه الركود أمرًا وشيكًا".
وتوقع بنك إنجلترا أن المملكة المتحدة ستتجنّب حالة الركود بفارق ضئيل عام 2023.
لكن توقع "ريد" المتشائم يأتي بعد أن عارض توقعات البنك، العام الماضي، متوقعًا فترة ركود طويلة في البلاد.
ووفق مكتب الإحصاء الوطني، انخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة في بريطانيا بواقع 85 ألف وظيفة، بين شهري أبريل ويونيو، ليصل إلى نحو مليون و34 ألف وظيفة، بنسبة انخفاض 24%، وهي المرة الثانية عشرة على التوالي التي تنخفض فيها هذه الأرقام.
المصدر: صحيفة التليغراف البريطانية