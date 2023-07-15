تليغراف: المملكة المتحدة تستعد للركود مع انخفاض الوظائف الشاغرة بنسبة 24%

قالت صحيفة "التليغراف" البريطانية إن الانخفاض الحاد في إعلانات الوظائف الشاغرة في البلاد يشير إلى أن المملكة المتحدة ربما تتجه نحو الركود.

وحذَّر الرئيس التنفيذي لشركة ريد للتوظيف، جيمس ريد، من أن عدد الوظائف الشاغرة في البلاد في تناقص سريع وصل إلى انخفاض نسبته 24%، وهي علامة سلبية على اهتزاز الثقة بالاقتصاد البريطاني.

وقالت الصحيفة إن "عدد الوظائف التي أعلنت عنها شركة ريد للتوظيف انخفضت بمقدار الربع خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحتى يونيو، كما انخفض العدد الإجمالي للوظائف المدرجة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".