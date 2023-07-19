وزير المالية المصري يعلن نمو الاقتصاد بـ 4.4 %

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي 4.2 %.

وأضاف الوزير في بيان أورده مجلس الوزراء، ونقلته وكالة "رويترز"، أن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي 2022-2023 من 6.1% في العام المالي السابق له.

وفي 16 تموز/يوليو الجاري، أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.