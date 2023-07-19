وزير المالية المصري يعلن نمو الاقتصاد بـ 4.4 %
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي 4.2 %.
وأضاف الوزير في بيان أورده مجلس الوزراء، ونقلته وكالة "رويترز"، أن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي 2022-2023 من 6.1% في العام المالي السابق له.
وفي 16 تموز/يوليو الجاري، أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأكدت "كوزاك" خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الصندوق بواشنطن، استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ"تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرة إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لإستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، في 16 ديسمبر/كانون الأول العام 2022، على تسهيلات مالية لمصر تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص، الذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص عمل، بحسب وسائل إعلام مصرية.