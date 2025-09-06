أبرزها اليورانيوم والذهب.. ترامب يعفي مجموعة معادن من الرسوم

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر إعفاء مجموعة من المعادن، من بينها الغرافيت واليورانيوم وسبائك الذهب، إضافة إلى معادن أخرى، من الرسوم الجمركية.

وأوضحت الوكالة أن القرار سيبدأ سريانه اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، في إطار توجه الإدارة الأميركية نحو تعديل سياساتها التجارية الخاصة بالمعادن الاستراتيجية.

من جانبها، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، في وقت سابق، إن إدارة الرئيس ترامب ستقترح تمويلاً بقيمة مليار دولار، لتسريع نمو قطاعي المعادن الحرجة والمواد الخام الأساسية في الولايات المتحدة.

وتُستخدم هذه المواد في كل شيء بدءاً من بطاريات السيارات الكهربائية وصولاً إلى أشباه الموصلات، وفق "رويترز".

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تعتزم تقديم التمويل لتطوير وتوسيع نطاق تقنيات التعدين والمعالجة والتصنيع في سلاسل توريد المعادن والمواد الأساسية، وهي قطاعات تهيمن عليها الصين ودول أخرى.

وقال وزير الطاقة كريس رايت: "ظلت الولايات المتحدة لأوقات طويلة للغاية تعتمد على جهات أجنبية لتوريد ومعالجة المواد الأساسية الضرورية للحياة العصرية وأمننا القومي".

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تتماشى مع أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تعظيم تطوير الطاقة.