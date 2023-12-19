اضطراب قناة السويس.. خطر تضخم جديد يلوح في الأفق

قد يؤدي تعطل الشحن لفترة طويلة عبر قناة السويس إلى ارتفاع الأسعار والضغط على النمو الاقتصادي، خاصة في أوروبا، التي تعاني بالفعل من مزيج من ارتفاع التضخم، والانكماش الاقتصادي.

فيما يلي نظرة على تكاليف الاقتصاد الكلي المحتملة المرتبطة بالاضطرابات بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر، مما أجبر الشركات على وقف رحلاتها أو إعادة توجيه مسارها.

ما هي المخاطر؟

يمر نحو 15 % من حركة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 % من تجارة الحاويات العالمية، عبر قناة السويس، ومن شأن توجيه السفن حول أفريقيا زيادة مدة رحلتي الذهاب والإياب بحوالي أسبوعين ونصف الأسبوع، مما يقلل من قدرة الشحن، ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وبحسب تقديرات بنك يو.بي.إس، فإن "المدة الأطول للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح تقلل من القدرة الفعلية للرحلة بين آسيا وأوروبا بنسبة 25 %".

وبالنظر إلى أن مثل هذه الرحلة يمكن أن تستغرق أكثر من 10 أسابيع، فإن أي تعطل لفترة قصيرة سيكون له تأثير طويل الأجل قد يستمر عدة أشهر، ومع ذلك، يعد موسم العطلات هذا العام آمنًا إذ وصلت معظم السلع اللازمة لموسم عيد الميلاد.

ماذا حدث في السوابق التاريخية؟

عندما عطلت سفينة حاويات حركة الشحن في قناة السويس لستة أيام في 2021، قدَّر خبراء الاقتصاد أن تجارة يومية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار قد توقفت، يمكن أن تصل مطالبات التأمين من هذا الحادث في النهاية إلى ما يصل إلى ملياري دولار، وفقًا لتقديرات شركة سكور لإعادة التأمين.

ما هي التكلفة الآن؟

يمكن أن تأتي التكاليف على قنوات متعددة. وسيكون التأثير الأسرع من خلال أسعار الطاقة، لكن الأسواق هادئة حتى الآن. وارتفعت أسعار النفط إلى حد ما ولكن ليس بأكثر من 1 % مقارنة بالأسبوع الماضي. ومع ذلك، انخفضت أسعار الغاز مما يشير إلى عدم وجود قلق كبير بشأن حدوث تأخير في حركة الغاز الطبيعي المسال، والتكلفة الأخرى هي ارتفاع أسعار الشحن وزيادة رسوم التأمين.