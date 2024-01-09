"مسافر بلا حقيبة".. خدمة جديدة في المطارات السعودية
أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن خدمة جديدة للمسافرين عبر مطاراتها في رحلات داخلية أو دولية، إذ سيتاح لهم شحن أمتعتهم الشخصية قبل موعد سفرهم والتوجه بعد ذلك للمطار من دون اصطحاب الحقائب، التي ستصل للوجهة المقصودة قبل وصول مالكها.
ويستفيد من الخدمة الجديدة، التي تحمل اسم "مسافر بلا حقيبة"، ملايين الركاب من داخل المملكة وخارجها، إذ يزور البلاد حجاج ومعتمرون وسياح من كل دول العالم وعلى مدار العام.
وقالت شركة "مطارات القابضة"، التي تدير مطارات السعودية، إن الخدمة الجديدة تتيح للمسافر إنهاء إجراءات سفره من مقر إقامته، وشحن أمتعته قبل موعد رحلته، ومن المقرر تفعيلها في الربع الأول من العام الجاري 2024.
وأوضحت أن شروط الاستفادة من الخدمة الجديدة تتضمن وجود حجز على إحدى خطوط الطيران المشمولة بالخدمة، وتوفر جميع المستندات اللازمة للسفر، بالإضافة لخلو الأمتعة من المواد المحظورة.
وأضافت أن الخدمة متاحة للأفراد والمجموعات في مطارات المملكة، ما يعني أن مجموعات الحجاج والمعتمرين والسياح ستستفيد منها؛ بهدف تسهيل إجراءات السفر، وتقليل مدة الانتظار في المطارات، والاقتصار على حمل الأمتعة الخفيفة خلال تنقل المسافر من مقر إقامته وصولاً إلى الطائرة.
وبدأت مطارات المملكة والشركة المشغلة لها باستقبال استفسارات المسافرين الراغبين بالسفر من دون حقائب، فور الإعلان عن الخدمة الجديدة.
ويلجأ كثير من سكان المملكة للسفر عبر الطائرات في الرحلات الداخلية لاختصار المسافات الشاسعة في أكبر بلدان الخليج العربي والمنطقة مساحةً، والذي يستضيف نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، إلى جانب مواطنيه وعددهم يفوق 20 مليون نسمة.
وأصبحت السعودية وجهة نشطة جدا للسياح في السنوات القليلة الماضية، بعد أن كانت مقصداً للحجاج والمعتمرين، الذين زاد عددهم أيضاً ضمن خطط الرياض لاستقطاب زوار من مختلف دول العالم.