"مسافر بلا حقيبة".. خدمة جديدة في المطارات السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن خدمة جديدة للمسافرين عبر مطاراتها في رحلات داخلية أو دولية، إذ سيتاح لهم شحن أمتعتهم الشخصية قبل موعد سفرهم والتوجه بعد ذلك للمطار من دون اصطحاب الحقائب، التي ستصل للوجهة المقصودة قبل وصول مالكها.

ويستفيد من الخدمة الجديدة، التي تحمل اسم "مسافر بلا حقيبة"، ملايين الركاب من داخل المملكة وخارجها، إذ يزور البلاد حجاج ومعتمرون وسياح من كل دول العالم وعلى مدار العام.

وقالت شركة "مطارات القابضة"، التي تدير مطارات السعودية، إن الخدمة الجديدة تتيح للمسافر إنهاء إجراءات سفره من مقر إقامته، وشحن أمتعته قبل موعد رحلته، ومن المقرر تفعيلها في الربع الأول من العام الجاري 2024.