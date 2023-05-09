"سقف الديون".. معركة مصيرية بين بايدن والجمهوريين

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها إن واشنطن قد تشهد عواقب وخيمة إذا لم تسفر المعركة المحتدمة بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس عن أي تقدم ملموس فيما يتعلق برفع حد الديون، مع مهلة أخيرة حتى نهاية الصيف.

ما هو سقف الدين؟

يعد سقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لـ"الدفع مقابل الخدمات"، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والجيش.

وتحصل الحكومة سنوياً على عائدات من الضرائب وغيرها من التدفقات، مثل الرسوم الجمركية، لكنها في النهاية تنفق أكثر مما تحصل عليه.

وأوضحت "الغارديان" أن هذا يترك الحكومة مع عجز يتراوح بين 400 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار كل عام على مدى العقد الماضي، مشيرة أن العجز المتبقي في نهاية العام يتم معالجته في نهاية المطاف إلى إجمالي ديون البلاد.