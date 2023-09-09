كيف سيؤثر إضراب موظفي شركات صناعة السيارات الأمريكية على الأسعار؟

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الوقت ينفد أمام كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية في "ديترويت" أكبر مدن ولاية ميشيغان، لتجنب إضراب العاملين فيها مع اقتراب الموعد النهائي الحاسم للمحادثات مع اتحاد عمال السيارات بشأن تحسين عقود عملهم، الأمر الذي يهدد بتوقف ما يصل إلى 150 ألف عامل عن العمل.

وفي حال نفذ العمال الإضراب، فإن ذلك سيكون ثاني أكبر توقف عن العمل في البلاد منذ 25 عامًا، بعد إضراب نقابة ممثلي هوليوود "ساغ افترا" الذي بدأ الشهر الماضي.

ورأت الصحيفة أنه "لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة حول كيفية تطور إضراب العاملين في شركات السيارات الكبرى الثلاث، وما إذا كان جميع العمال البالغ عددهم 150 ألف عامل سيتوقفون عن العمل دفعة واحدة".

لماذا يهدد اتحاد عمال السيارات بالإضراب؟

تكافح النقابة وعمال صناعة السيارات البالغ عددهم 150 ألف عامل من أجل تحسين الأجور والتعويضات في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى: "جنرال موتورز، فورد، وكرايسلر".

وتطالب النقابة في عهد رئيسها الجديد شون فاين، بزيادة الأجور بنسبة 40% على مدى أربع سنوات، ومنح العاملين ساعات عمل أقصر واستعادة العديد من المزايا التي فقدها العمال خلال مفاوضات العقود في وقت قريب من مرحلة ما يعرف بـ"الركود الكبير" في عام 2008.