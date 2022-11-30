ألمانيا تتجنب "حربًا تجارية" وتدعو للحوار في مواجهة "الحمائية" الأمريكية

تؤيد ألمانيا "الحل التفاوضي" مع الولايات المتحدة التي تبنت قانونًا يعتبر "حمائيًّا"، ودعت شركاءها الأوروبيين إلى عدم الدخول في منطق الحرب التجارية، كما أكد مصدر دبلوماسي ألماني.

بمعنى آخر، يبدو أن برلين تعارض في الوقت الحالي إقرار خطة أوروبية موازية للخطة الأمريكية لدعم صناعييها، والتي أيدتها فرنسا.

وكان الكونغرس الأمريكي أقر خلال الصيف خطة ضخمة لدعم عملية الانتقال في مجال الطاقة أو قانون خفض التضخم (IRA)، الذي يمنح إعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات أو الطاقة المتجددة شرط أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر الدبلوماسي لصحفيين "أولًا علينا دراسة إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة".

مشيرًا إلى أن هذا "يستلزم اتخاذ موقف أوروبي لمواجهة قانون خفض التضخم في أقرب فرصة، أي في الأسابيع المقبلة".

وتابع أنه "ليس لدينا مصلحة في الدخول بحرب تجارية مع الولايات المتحدة، لأنه سيترتب عن ذلك عواقب سلبية للغاية على الاتحاد الأوروبي كما الولايات المتحدة، خاصة خلال الأزمة الحالية".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة دولة لواشنطن.