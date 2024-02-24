كيف تجاوزت روسيا "حربا اقتصادية" طوال عامين؟

لم تختلف حدّة الصراع العسكري عن وتيرة ما تسميه موسكو "الحرب الاقتصادية الغربية" عليها، طوال عامين من الصراع بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب.

وفُرض على روسيا خلال عامين فقط 12 حزمة من العقوبات، طالت أكثر من 14 ألف كيان وفرد، فيما خرجت الدولة ومصارفها عن تغطية النظام الاقتصادي العالمي.

وكانت روسيا مضطرة إلى التعامل مع هذه التغيرات بوسائل جديدة حققت لها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%، حتى أنها حجزت مكاناً بين الدول الأسرع نمواً خلال عام 2023.

وبشأن هذه المعادلة الاقتصادية الغريبة وغير المسبوقة، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية ليونيد فولوبوييف، لـ"إرم نيوز"، إن قيادة روسيا لاقتصادها خلال العامين الماضيين لم "يتخيلها أحد".

ويوضح فولوبوييف أن "الغرب فرض على روسيا عقوبات تاريخية من حيث العدد والنوعية فاقت ما فرض على دول أخرى، مثل إيران أو كوريا الشمالية وحتى فنزويلا، ورغم ذلك استطاعت روسيا بطريقة لافتة أن تقلب السحر على الساحر".

وأضاف أن "العديد من الخبراء توقعوا في الفترة الأولى من العقوبات عدم صمود الاقتصاد الروسي، وأن الروبل الروسي ستزيد أصفاره مقابل العملات الأجنبية، لكن ما فعلته روسيا قلب المعادلة، فموسكو على ما يبدو جهزت خططها الاقتصادية كما العسكرية مع بداية الحرب، فقد سمحت الأسواق البديلة لروسيا بالفرار من الحواجز الغربية لبيع المنتجات، خاصة النفط والغاز والقمح، وفعليا كانت للصين الحصة الأكبر، يليها بعض الدول في الشق الشرقي من عالمنا".

وتابع فولوبوييف: "في الداخل، استطاعت خطوط الإنتاج الروسية المحلية إعادة إحياء نفسها، وفعليا، وبالشراكة مع بعض الدول الحليفة، منها الصين، أطلقت الشركات الروسية البدائل عن كل شيء غربي، سواء في التصنيع المحلي أو الاستيراد من الصين".

واستطرد بالقول: "إذا تجول أي شخص من خارج روسيا، سيجد البصمة الصينية الواضحة؛ فالشوارع باتت مزدحمة بالسيارات الصينية، والمحال التجارية باتت هي الأخرى ممتلئة بالبضائع الصينية والمحلية أيضا".