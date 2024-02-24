كيف تجاوزت روسيا "حربا اقتصادية" طوال عامين؟
لم تختلف حدّة الصراع العسكري عن وتيرة ما تسميه موسكو "الحرب الاقتصادية الغربية" عليها، طوال عامين من الصراع بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب.
وفُرض على روسيا خلال عامين فقط 12 حزمة من العقوبات، طالت أكثر من 14 ألف كيان وفرد، فيما خرجت الدولة ومصارفها عن تغطية النظام الاقتصادي العالمي.
وكانت روسيا مضطرة إلى التعامل مع هذه التغيرات بوسائل جديدة حققت لها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%، حتى أنها حجزت مكاناً بين الدول الأسرع نمواً خلال عام 2023.
وبشأن هذه المعادلة الاقتصادية الغريبة وغير المسبوقة، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية ليونيد فولوبوييف، لـ"إرم نيوز"، إن قيادة روسيا لاقتصادها خلال العامين الماضيين لم "يتخيلها أحد".
ويوضح فولوبوييف أن "الغرب فرض على روسيا عقوبات تاريخية من حيث العدد والنوعية فاقت ما فرض على دول أخرى، مثل إيران أو كوريا الشمالية وحتى فنزويلا، ورغم ذلك استطاعت روسيا بطريقة لافتة أن تقلب السحر على الساحر".
وأضاف أن "العديد من الخبراء توقعوا في الفترة الأولى من العقوبات عدم صمود الاقتصاد الروسي، وأن الروبل الروسي ستزيد أصفاره مقابل العملات الأجنبية، لكن ما فعلته روسيا قلب المعادلة، فموسكو على ما يبدو جهزت خططها الاقتصادية كما العسكرية مع بداية الحرب، فقد سمحت الأسواق البديلة لروسيا بالفرار من الحواجز الغربية لبيع المنتجات، خاصة النفط والغاز والقمح، وفعليا كانت للصين الحصة الأكبر، يليها بعض الدول في الشق الشرقي من عالمنا".
وتابع فولوبوييف: "في الداخل، استطاعت خطوط الإنتاج الروسية المحلية إعادة إحياء نفسها، وفعليا، وبالشراكة مع بعض الدول الحليفة، منها الصين، أطلقت الشركات الروسية البدائل عن كل شيء غربي، سواء في التصنيع المحلي أو الاستيراد من الصين".
واستطرد بالقول: "إذا تجول أي شخص من خارج روسيا، سيجد البصمة الصينية الواضحة؛ فالشوارع باتت مزدحمة بالسيارات الصينية، والمحال التجارية باتت هي الأخرى ممتلئة بالبضائع الصينية والمحلية أيضا".
الغاز لم يتوقف
بدوره، رأى الباحث في شؤون الاقتصاد الدولي ميخائيل شوركوف أن "حاجة العالم للطاقة والغذاء الروسي هي التي غيّرت المعادلة".
وقال شوركوف، لـ"إرم نيوز"، إن "أوروبا تحتاج للطاقة ولم تنجح بالتخلي عن الغاز الروسي، وما زال هذا الغاز يصل إلى المطابخ والمعامل الأوروبية، سواء أعلنوا عن ذلك أم لا؛ فلا بديل عنه".
ولفت إلى أن "روسيا لم ترمِ غازها أو نفطها في البحر، ولم يتوقف دخول الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى إلى مخازن البنك الروسي المركزي".
ورأى شوركوف أن "العقوبات الغربية الضخمة عقّدت سلاسة المعاملات التجارية الروسية، لكنها لم تنجح في إيقافها".
وتابع: "بل على العكس، كانت آثار العقوبات سلبية أكثر على من أصدرها، وهذا باعتراف الدول الغربية ذاتها، فالمواطنون الأوروبيون باتوا يدفعون كلفة هذه العقوبات عبر تخصيص أموال أكثر للطاقة والغذاء".
وبشأن توقعاته للاقتصاد الروسي في العام الثالث للحرب، رأى الباحث في شؤون الاقتصاد العالمي أن "الاقتصاد الروسي سيستمر في 2024 بالصمود، فروسيا اليوم توسع من خطوط أسواقها".
وأشار إلى أن "العالم ليس أوروبا وأمريكا فقط، فهم لا يشكلون الأغلبية، لا بعدد السكان ولا بحجم الاقتصاد، وهذا ما تعمل عليه روسيا فعليًا؛ فالشرق وغنائمه الاقتصادية هو البوصلة لاقتصاد روسيا الحديث".