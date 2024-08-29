الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وبحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2513.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس آب، وحقق مكاسب بلغت 22 بالمئة حتى الآن هذا العام.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2546.80 دولار.

وهبط الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.