مصر.. اعتماد "سياسة ملكية الدولة" لإشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

أعلن مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الخميس، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، ما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين (25%-30%)، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين (7%-9%) لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة".

وأشار مدبولي إلى أن "ذلك يتم من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجده في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات والإيرادات الحكومية".