خطة ماكرون للتكامل الأوروبي تضع البنوك الفرنسية على المحك

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انفتاحه على استحواذ أحد البنوك الفرنسية الكبرى على بنك آخر كبير، من قبل منافس في الاتحاد الأوروبي كجزء من رؤيته لتعميق التكامل المالي داخل الاتحاد الأوروبي.

ويرى ماكرون أن الاندماج على المستوى الأوروبي ضروري لخلق نهج سوق موحدة أكثر كفاءة، فهو يجادل بأنه من أجل منافسة الصين والولايات المتحدة، يجب على الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية لحماية مصالحه والحد من اللوائح التنظيمية وإطلاق العنان لإمكاناته المالية.

ووفق صحيفة "بلومبيرغ" فقد واجهت مقترحات ماكرون، معارضة من ألمانيا وحلفائها، الذين يترددون في تقاسم الالتزامات المالية ويتخوفون من تبني نموذج رأسمالي على النمط الفرنسي.

ورغم ذلك، يحذر ماكرون من أن الفشل في تنفيذ إصلاحاته قد يؤدي إلى تدهور اقتصادي طويل الأجل لأوروبا، فهو يريد استخدام القوة المالية لأوروبا لدفع الاستثمار وتعزيز النمو وتقوية القدرات العسكرية للقارة.

وتضم فرنسا بنوكًا كبرى، مثل بنك "بي إن بي باريبا"، ويعتقد أن هذه البنوك يجب أن تنخرط في عمليات اندماج عبر الحدود لتشجيع الاندماج، فيما يقترح أن تستحوذ البنوك الأوروبية المنافسة على المقرضين الفرنسيين، وقد تسببت هذه الأخبار في ارتفاع أسهم سوسيتيه جنرال.

وأدى عدم وجود تأمين مشترك على الودائع، والمخاوف بشأن سلامة الأموال عبر الحدود إلى إعاقة عمليات الاندماج عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتردد الدول الأعضاء في رؤية أبطالها الوطنيين يستحوذ عليهم منافسون أكبر، حيث يقر ماكرون بالحاجة إلى نموذج عمل جديد في أوروبا ويدعو إلى زيادة الاستثمار على أساس ميزانية مشتركة.

ورسخ ماكرون نفسه كمصلح في فرنسا، حيث قام بتنفيذ سياسات لخفض العجز في الميزانية، وإجراء إصلاحات عمالية مؤيدة للأعمال، وجذب الاستثمارات.

ومع ذلك، تواجه خططه الاقتصادية تحديات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من التضخم، ومعدل بطالة أعلى من المستهدف، وزيادة الديون، فيما يؤكد ماكرون الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضايا.