النفط يصعد وسط مخاوف بشأن الإمدادات الليبية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس، بعد خسائر لجلستين، مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات الليبية، على رغم أن هذا قابله انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، ما قوض توقعات الطلب. وفق وكالة "رويترز".

بحلول الساعة الـ0355 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11% لتسجل 78.74 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.2% إلى 74.67 دولار.

وهبط الخامان بما يزيد على واحد في المئة أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بسحب 2.3 مليون برميل.

وقال بعض المحللين إن المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، كان لها أثر إيجابي على السوق.

وأوضحت بريانكا ساشديفا المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا أن المشاكل التي تواجهها ليبيا وسط مخاوف جيوسياسية متزايدة ستُبقي أسواق النفط متوترة، ومن المرجح أن تحد من انخفاض الأسعار.

وتوقفت بعض حقول النفط في ليبيا عن الإنتاج وسط تنافس للسيطرة على البنك المركزي. وقدرت إحدى شركات الاستشارات أن تعطل الإنتاج سيطال ما يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميًّا لعدة أسابيع.

وبلغ إنتاج ليبيا في يوليو/ تموز نحو 1.18 مليون برميل يوميًّا.

وقد يكون لطول فترة انقطاع الإمدادات تأثير على خطط إنتاج أوبك+ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو ما قد يؤثر بدوره إيجابيًّا على أسواق النفط إذا لم ينخفض العرض كما هو متوقع.

وتلقت أسعار النفط الدعم أيضًا من التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوسيك إن الوقت ربما حان لخفض أسعار الفائدة، مع تراجع التضخم بشكل أكبر وارتفاع البطالة أكثر من المتوقع.