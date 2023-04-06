الإمارات وفيتنام تتفقان على إطلاق محادثات للتوصل لشراكة اقتصادية
قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، في تغريدة اليوم الخميس، إن الإمارات اتفقت مع فيتنام على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
وأَضاف الوزير الإماراتي، أن "الاتفاقية ستسهم في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي بلغت 7.9 مليار دولار العام 2022".
مشيرًا إلى أن "الاتفاقية ستسهم في زيادة هذه الأرقام بما يخلق فرصا جديدة للمصدرين والمستثمرين في الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية".