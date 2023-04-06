الإمارات وفيتنام تتفقان على إطلاق محادثات للتوصل لشراكة اقتصادية

وأَضاف الوزير الإماراتي، أن "الاتفاقية ستسهم في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي بلغت 7.9 مليار دولار العام 2022".

مشيرًا إلى أن "الاتفاقية ستسهم في زيادة هذه الأرقام بما يخلق فرصا جديدة للمصدرين والمستثمرين في الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية".