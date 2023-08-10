شمشك: تركيا تحتاج لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية

كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شمشك، أن الدفعة الأولى من الاستثمارات الموقعة مع دول الخليج سيتم ضخها خلال هذا العام.

وأشاد الوزير التركي، عبر تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي" التركية، بنتائج الجهود الاقتصادية الأخيرة مع دول الخليج التي جرت خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف "إذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط وبالأخص دول الخليج، فإن هذه الدول ليست فقط مصدرًا للنفط والغاز الطبيعي، بل لديها أيضًا فائض من رأس المال، ونحن بحاجة إلى استقطاب رؤوس الأموال لاقتصادنا".

وأكد الوزير التركي بأن بلاده أجرت مناقشات ثنائية مع دول الخليج، والرئيس رجب طيب أردوغان يرتبط بعلاقات قوية مع هذه الدول، معربا عن رغبة أنقرة "بتحويل تلك العلاقات السياسية المتميزة إلى فرص اقتصادية وتجارية واستثمارية".