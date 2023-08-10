شمشك: تركيا تحتاج لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية
كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شمشك، أن الدفعة الأولى من الاستثمارات الموقعة مع دول الخليج سيتم ضخها خلال هذا العام.
وأشاد الوزير التركي، عبر تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي" التركية، بنتائج الجهود الاقتصادية الأخيرة مع دول الخليج التي جرت خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف "إذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط وبالأخص دول الخليج، فإن هذه الدول ليست فقط مصدرًا للنفط والغاز الطبيعي، بل لديها أيضًا فائض من رأس المال، ونحن بحاجة إلى استقطاب رؤوس الأموال لاقتصادنا".
وأكد الوزير التركي بأن بلاده أجرت مناقشات ثنائية مع دول الخليج، والرئيس رجب طيب أردوغان يرتبط بعلاقات قوية مع هذه الدول، معربا عن رغبة أنقرة "بتحويل تلك العلاقات السياسية المتميزة إلى فرص اقتصادية وتجارية واستثمارية".
وأشار شيمشك إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف عجز الميزانية وتحقيق استقرار اقتصادي، مبينا أن "هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين وأنهم يعملون على جلب المزيد من الاستثمارات إلى البلد".
وشدد على أن الحكومة التركية تهدف إلى خفض التضخم بشكل دائم، مضيفا "كما نلاحظ من توقعات البنك المركزي، سيستمر التضخم في الزيادة خلال الأشهر القليلة القادمة بسبب عوامل مؤقتة".
وأوضح أن الحكومة قامت باتخاذ تدابير لتحسين التوازنات المالية، وتعكف على إجراء تعديلات ضريبية لتحسين الجوانب المالية، وهذه التعديلات قد تزيد سعر الفائدة لكنها ليست بشكل مستمر، وهي مؤقتة.
المصدر: قناة تي أر تي