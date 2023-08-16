النفط ينخفض بفعل مخاوف النمو الصيني رغم شح الإمدادات الأمريكية

تحولت أسعار النفط للانخفاض، اليوم الأربعاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة التي بلغت واحدا بالمئة مع تغلب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين على شح إمدادات الخام الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.68 دولار للبرميل في الساعة 0249 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 80.79 دولار.

وتراجع الخامان القياسيان إلى أدنى مستوياتهما منذ الثامن من أغسطس/ آب أمس الثلاثاء.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة للعملاء إن "المخاوف من أن الاقتصاد الصيني المتعثر سوف يؤثر على الطلب تغلبت على أثر نقص المعروض في سوق النفط".