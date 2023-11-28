شركة ملاحة إسرائيلية تستخدم مسارات بديلة خشية هجمات الحوثي

ويقع مقر "زيم"، والتي تنطق بالعبرية "تسيم" وهي أحرف مختصرة لـ "الأسطول البحري" في حيفا، وهي شركة شحن دولية للبضائع الإسرائيلية في إسرائيل، لديها مقر في أمريكا الشمالية في فرجينيا.

خطوات استباقية

وجاء في بيان الشركة، أنها "ستلتزم بتعهداتها بخدمة الموانئ الإسرائيلية وموانئ شرق البحر المتوسط، لكنها ستجري مواءمات وفق بروتوكولات التكلفة وأسعار عمليات التأمين والسلامة".

وورد في البيان الذي نقله موقع "غلوبس"، أنه "في ضوء المخاطر الكامنة في المرور ببحر العرب والبحر الأحمر، اتخذت الشركة خطوات استباقية مؤقتة؛ لكي تضمن سلامة أطقمها وسفنها والشحنات الخاصة بالعملاء من خلال تغيير مسار بعض السفن، ونتيجة لهذا الإجراء، يمكن توقع زيادة وقت عمليات النقل على الرغم من جهودنا المبذولة لتقليص آثار هذا التشويش إلى الحد الأدنى".

وقال الموقع، إن القرار بشأن الخطوات الاستثنائية صدر بعد مشاورات مكثفة أجرتها إدارة الشركة مع مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأذرعها المختلفة خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب الهجمات التي نُسبت لجهات موالية لإيران بحق سفن تتبع رجال أعمال إسرائيليين.

وأشار إلى أن "زيم" لم تحدد موعد نهاية الإجراءات الاستثنائية، أو الأيام التي ستضاف إلى عمليات النقل، ولكنها أجرت قياسًا على بيانات أخرى صدرت عن شركات دولية مماثلة، يوم أمس الإثنين، أشار إلى أن تغيير المسارات سيعني زيادة مدة عمليات النقل بواقع 18 يومًا.

ارتفاع أسعار السيارات

وذكرت مصادر في شعبة السيارات في إسرائيل، أن الشعبة تستعين بشكل ثابت بخدمات شركة "زيم" لاستيراد السيارات الجديدة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وأن معنى التأخير في عمليات النقل هو تأخير عمليات تسليم السيارات المتعاقد عليها للعملاء.

وأكدت المصادر أنه كان من المنتظر أن يصل إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بين 8 إلى 12 ألف سيارة جديدة من دول شرق أسيا أغلبها سيارات كهربائية، وأن معظمها كان سيصل على متن سفن تتبع شركة "زيم" الإسرائيلية، وبعضها عبر سفن شركة NYK اليابانية.

وأوضح أن سفينة حاويات واحدة على الأقل تتبع (زيم/ مسار أوروبا) غيَّرت بالفعل مسارها (قبل الإعلان الصادر اليوم)؛ إذ كان من المفترض أن تمر عبر قناة السويس، لكنها تحولت إلى مسار يلتف حول القارة الأفريقية بالكامل، قادمة من آسيا في طريقها إلى أوروبا، بزيادة آلاف الأميال البحرية عن المسار الأصلي.

وحذَّرت مصادر بشعبة السيارات الإسرائيلية من أن كل ذلك سيعني زيادة قدرها مئات الدولارات على كل سيارة جديدة، ستذهب إلى قطاعات التأمين، ومن ثم زيادة (آلاف الشواكل) في أسعار السيارات نفسها (تسليم ديسمبر فما بعده وصولًا إلى نهاية الربع الأول من 2024).