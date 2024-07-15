بعد محاولة اغتياله.. ارتفاع أسهم شركات ترامب

في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار أسهم شركاته.

وقال موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي إن شركة تيسلا، ومجموعة GEO، وشركة ترامب الإعلامية، شهدت ارتفاعًا في أسعار أسهمها.

ووفق الموقع، فإن تجارة ترامب تتنامى مع تفاعل الأسواق، وارتفاع قيمة كل من البيتكوين والدولار، مشيرًا إلى أن سعر البيتكوين ارتفع بنسبة 2% بعد محاولة الاغتيال مباشرة، ليصل إلى زيادة بنسبة 4% بحلول صباح يوم الاثنين.

ولفت إلى أن دعم ترامب العلني للبيتكوين، وظهوره المرتقب في مؤتمر لتلك العملة الرقمية، أديا إلى زيادة الارتفاع.

وارتفعت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 48% في تداولات ما قبل السوق، واستقرت لاحقًا عند زيادة بنسبة 28%، وفق الموقع.

وأشار إلى ارتفاع سهم تيسلا أيضًا بنحو 4% مع تأييد الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

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وشهدت مجموعة GEO Group، التي تُدير سجونًا خاصة، قفزة بنسبة 7% في أسهمها مع توقع المستثمرين الاستفادة من رئاسة ترامب الثانية المحتملة، بحسب "بزنس إنسايدر".

ويتوقع المحللون ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في ظل إدارة ترامب، ما أدى إلى زيادة الاهتمام بعملة البيتكوين والذهب كملاذات آمنة، فضلًا عن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، وفق ما ذكره الموقع.

وأكد ارتفاع أسهم شركات الدفاع الأوروبية؛ تحسبًا لزيادة الإنفاق الدفاعي في عهد ترامب.

وقال إن محاولة الاغتيال الفاشلة عززت أيضًا سهم شركة صينية تحمل اسمًا يشبه "ترامب يفوز بشكل كبير" بلغتها المحلية، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 10% في سعر السهم.