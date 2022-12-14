أردوغان يؤيد ربط تركمانستان بخط غاز يعبر تركيا وأذربيجان
أيّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز الطبيعي من شأنه أن يقلّص اعتماد أوروبا على روسيا من خلال الربط مع تركمانستان الغنية بالطاقة.
وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال قمّة ثلاثية جمعته بنظيريه التركماني والأذربيجاني في مدينة آوازه في تركمانستان، وفي وقت تبذل أوروبا جهودا للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقل بيان أصدره مكتب الرئيس التركي عن أردوغان قوله: "نضخ غاز بحر قزوين إلى أوروبا عبر الممر الحالي الذي يعد العمود الفقري لخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول.. علينا أن نبدأ العمل على نقل الغاز الطبيعي التركماني إلى أسواق غربية بالطريقة نفسها".
وبحسب تصنيف إدارة معلومات الطاقة الأميركية للدول التي تختزن أكبر احتياطيات مثبتة للغاز الطبيعي، تحتل تركمانستان المرتبة السادسة، ففي السابق كان يتم ضخ غالبية إنتاج تركمانستان من الغاز إلى الأسواق العالمية عبر خطوط أنابيب تربطها بروسيا، لكن مؤخرا عزّزت البلاد إمداد الصين بالمادة، وهي تبحث عن سبل للوصول إلى أسواق جديدة عبر تركيا.