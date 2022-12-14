أردوغان يؤيد ربط تركمانستان بخط غاز يعبر تركيا وأذربيجان

أيّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز الطبيعي من شأنه أن يقلّص اعتماد أوروبا على روسيا من خلال الربط مع تركمانستان الغنية بالطاقة.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال قمّة ثلاثية جمعته بنظيريه التركماني والأذربيجاني في مدينة آوازه في تركمانستان، وفي وقت تبذل أوروبا جهودا للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.