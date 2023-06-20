الاتحاد الأوروبي يتسلح بأدوات "أكثر صرامة" لمواجهة المخاطر الاقتصادية
يُسلح الاتحاد الأوروبي نفسه بأدوات "أكثر صرامة"؛ من أجل الرد بشكل أقوى على مخاطر قد تمس أمن اقتصاده، وفقًا لما أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء.
وتأتي خطوة بروكسل ليكون التكتل أكثر "حزمًا" في وقت تحرص فيه للتصدي لخصميها كل من روسيا والصين، ولا سيما بعد أن أدركت إثر الأزمة الروسية الأوكرانية أن التكتل يعتمد بـ"شكل مفرط" على موارد الطاقة الروسية، ما دفعه إلى البحث عن مصادر جديدة.
وبعد صدمات سلسلة التوريد أثناء جائحة فيروس كورونا، دفعت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الاتحاد باتجاه جذب مزيد من الإنتاج إلى القارة الأوروبية أو بالقرب منها.
وقالت دير لايين في بروكسل: "علينا أن نكون أكثر حزمًا"، مضيفة أن على الاتحاد الأوروبي العمل على "أدوات جديدة محددة" مثل الاستثمار الخارجي.
ومن المقرر أن تُعلن المفوضية قبل نهاية العام الجاري عن اقتراح بخصوص الاستثمار الخارجي، الذي من شأنه أن يُسهم بالحد من التمويل الخارجي من قبل شركات أوروبية، حيثُ حددت أنواع المخاطر التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.
وفي عقيدتها للأمن الاستراتيجي، أدرجت المفوضية تقنيات رئيسية مثل أشباه الموصلات المتطورة والذكاء الاصطناعي، لكن المخاطر من تسرب محتمل لمعلومات حساسة حول التقنيات المتطورة، التي من شأنها أن "تُعزز القدرات العسكرية والاستخباراتية لجهات يمكن أن تستخدم هذه القدرات لتهديد السلم والأمن في العالم".
وأشارت دير لايين، في حديث للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إلى أنه "في مجال الأمن الاقتصادي ننظر إلى مجموعة محدودة وصغيرة من التقنيات المتطورة"، مضيفة: "نريد هنا أن نتأكد من أنها لا تعزز القدرات العسكرية لبعض الدول التي تثير القلق".
وعلى الرغم من أن المفوضية رفضت وصف استراتيجيتها بأنها رد على الصين، تبنى الاتحاد سلسلة من الإجراءات لتحدي القوة الاقتصادية المتنامية للصين، في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة لاتخاذ موقف أكثر تشددا.
ومن المنتظر أن يُراجع الاتحاد اللوائح الخاصة به، التي تُدقق بعمليات الاستحواذ الأجنبية في قطاعات استراتيجية، كما من المقرر أن يُعزز الاتحاد الرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وفي حين أن دير لايين وصفت الغالبية العظمى من العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول، وبينها الصين، بأنها "علاقات عمل كالعادة"، تريد بروكسل موازنة نهجها حيال بكين، وذلك بين مخاوف من الاعتماد المفرط على الصين، والحفاظ على العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتشعر بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقلق من استعداء الصين وبدء حرب تجارية، بينما يقول البعض الآخر إن الوقت قد حان للتحرك لحماية الأمن الاقتصادي للتكتل.
وخلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، أكد رئيس وزراء الصين أن بكين "تثمن كثيرا تنمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبلاده"، وذلك بعد أن وافق الاتحاد على إنشاء أداة تجارية يمكنها ملاحقة الدول الساعية للضغط على أحد أعضائه، بعد أن استهدفت الصين ليتوانيا في خلاف حول تايوان.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت سابقًا عن خطط لدفع أوروبا بالاتجاه نحو إنتاج مزيد من التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك المواد الخام الهامة اللازمة لتصنيع العشرات من المنتجات الكهربائية.
وأوضحت دير لايين أنه "من الحكمة تنويع سلاسل التوريد بعيدا عن الطريق الوحيد إلى الصين، على سبيل المثال أيضا إلى الأرجنتين وتشيلي"، وذلك بعد أسبوع من زيارة لأمريكا اللاتينية لتعزيز العلاقات التجارية بين القارتين.
وقال دبلوماسي أوروبي إن على الاتحاد أن "يكف عن السذاجة وأن نحمي أنفسنا، يجب أن نغير قواعد اللعبة"، مشيرًا إلى ارتفاع عدد السيارات الكهربائية الصينية التي تُباع في الاتحاد الأوروبي.
بينما قال مدير عام مجموعة "بيزنيس يوروب" ماركوس بيرر "إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين حماية مصالحه الأمنية والحفاظ على بيئة مواتية للتجارة والاستثمار".