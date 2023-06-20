الاتحاد الأوروبي يتسلح بأدوات "أكثر صرامة" لمواجهة المخاطر الاقتصادية

يُسلح الاتحاد الأوروبي نفسه بأدوات "أكثر صرامة"؛ من أجل الرد بشكل أقوى على مخاطر قد تمس أمن اقتصاده، وفقًا لما أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء.

وتأتي خطوة بروكسل ليكون التكتل أكثر "حزمًا" في وقت تحرص فيه للتصدي لخصميها كل من روسيا والصين، ولا سيما بعد أن أدركت إثر الأزمة الروسية الأوكرانية أن التكتل يعتمد بـ"شكل مفرط" على موارد الطاقة الروسية، ما دفعه إلى البحث عن مصادر جديدة.

وبعد صدمات سلسلة التوريد أثناء جائحة فيروس كورونا، دفعت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الاتحاد باتجاه جذب مزيد من الإنتاج إلى القارة الأوروبية أو بالقرب منها.

وقالت دير لايين في بروكسل: "علينا أن نكون أكثر حزمًا"، مضيفة أن على الاتحاد الأوروبي العمل على "أدوات جديدة محددة" مثل الاستثمار الخارجي.