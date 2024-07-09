النفط شبه مستقر مع تراجع المخاوف بشأن الإعصار "بيريل"‎

استقرت أسعار النفط ولم تشهد تغيراً يذكر في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد أن أسفر ضرب الإعصار "بيريل" لمركز رئيسي لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية عن أضرار أقل من المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 85.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 82.28 دولار، وفق "رويترز".

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، بدا أن المصافي الكبرى على طول ساحل الخليج الأمريكي شهدت تأثيرات ضئيلة من الإعصار "بيريل".

وضعفت قوة الإعصار وتحول إلى عاصفة مدارية بعد بلوغه ساحل ولاية تكساس.

وخفف ذلك من مخاوف السوق بشأن مخاطر تعطل الإمدادات في تكساس حيث يتم إنتاج 40% من النفط الخام الأمريكي.

وأغلقت موانئ شحن النفط الرئيسية حول "كوربوس كريستي" و"جالفستون" و"هيوستن" قبل العاصفة.

وأعيد فتح قناة "كوربوس كريستي" للسفن، الاثنين، ومن المتوقع أن يستأنف ميناء "هيوستن" عملياته بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ويراقب المتعاملون في السوق أيضاً الوضع في الشرق الأوسط بحثاً عن المزيد من الإشارات التجارية.

وانخفضت أسعار النفط 1%، الاثنين، وسط آمال بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة الفلسطيني في تقليل المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الخام العالمية.