تقرير: خطة بريطانية "تاريخية" لتحفيز النمو المتعثر

تتجه الحكومة البريطانية إلى تنفيذ أكبر تخفيض ضريبي للشركات في العصر الحديث، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو المتعثر في بريطانيا، وفي محاولة لإحياء الحظوظ السياسية لحزب المحافظين.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، سيكشف عن هذا التخفيض غير المسبوق على هامش بيان الخريف الحكومي الذي سيركز بشكل كبير على تعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت الصحيفة إن الخطة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ستركز على دعم الشركات البريطانية بـ 110 إجراءات للنمو لإزالة الروتين التخطيطي، وتسريع الوصول إلى الشبكة الوطنية، ودعم رواد الأعمال في زيادة رأس المال، ودعم الصناعات الأسرع نموًا، وإطلاق العنان للاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الإنتاجية، وإصلاح الرفاهية، ورفع مستوى الفرص في كل ركن من أركان البلاد، وخفض الضرائب التجارية.

وستشمل الخطة أيضًا تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية، بحيث تجعل من الصعب المطالبة بإعانات المرض أثناء عدم البحث عن عمل، وكذلك تقييد للإنفاق العام، وإصلاحات لمعاشات التقاعد.