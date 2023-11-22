تقرير: خطة بريطانية "تاريخية" لتحفيز النمو المتعثر
تتجه الحكومة البريطانية إلى تنفيذ أكبر تخفيض ضريبي للشركات في العصر الحديث، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو المتعثر في بريطانيا، وفي محاولة لإحياء الحظوظ السياسية لحزب المحافظين.
وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، سيكشف عن هذا التخفيض غير المسبوق على هامش بيان الخريف الحكومي الذي سيركز بشكل كبير على تعزيز النمو الاقتصادي.
وقالت الصحيفة إن الخطة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ستركز على دعم الشركات البريطانية بـ 110 إجراءات للنمو لإزالة الروتين التخطيطي، وتسريع الوصول إلى الشبكة الوطنية، ودعم رواد الأعمال في زيادة رأس المال، ودعم الصناعات الأسرع نموًا، وإطلاق العنان للاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الإنتاجية، وإصلاح الرفاهية، ورفع مستوى الفرص في كل ركن من أركان البلاد، وخفض الضرائب التجارية.
وستشمل الخطة أيضًا تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية، بحيث تجعل من الصعب المطالبة بإعانات المرض أثناء عدم البحث عن عمل، وكذلك تقييد للإنفاق العام، وإصلاحات لمعاشات التقاعد.
ومن المقرر أن يرتفع أجر المعيشة الوطني بأكثر من جنيه واحد إلى 11.44 جنيه إسترليني (14.30 دولار) في الساعة، اعتبارًا من أبريل/ نيسان المقبل، بموجب خطط هانت التي أوردتها الصحيفة، ما يعطي دفعة لما يقرب من ثلاثة ملايين من أفقر العمال في بريطانيا.
وأوضحت "تلغراف" أن هذه الخطة الاقتصادية ستكلف الخزينة البريطانية قرابة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.5 مليار دولار) سنويًا، وستسمح للشركات بالمطالبة باسترداد الأموال المستثمرة في المملكة المتحدة، مثل المصانع أو المعدات، في الربيع القادم.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة استُقبلت بكثير من الآمال من قبل الشركات التي كانت تطالب بتخفيضات ضريبية تسهم في إنعاش أعمالها واستثماراتها مجددًا، بعد فترة طويلة من التراجع بسبب الظروف التي رافقت الوباء العالمي وأزمة الطاقة، بحسب ما ذكر الوزير هانت.
ونقلت عن هانت قوله: "اتخذنا قرارات صعبة لإعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح. لقد دعمنا الأسر من خلال ارتفاع فواتيرها وخفض الاقتراض وخفض التضخم إلى النصف".
وأضاف: "لقد نما الاقتصاد، وارتفعت الدخول الحقيقية. خطتنا للاقتصاد البريطاني ناجحة، لكن العمل لم يتم. ويعلم المحافظون أن الاقتصاد الديناميكي يعتمد بشكل أقل على قرارات وإملاءات الوزراء بقدر ما يعتمد على طاقة ومشاريع الشعب البريطاني".
المصدر: صحيفة "تلغراف" البريطانية