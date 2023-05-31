الذكاء الصناعي يرفع القيمة السوقية لـ"إنفيديا" إلى تريليون دولار

انضمت (إنفيديا كورب) لفترة وجيزة إلى "نادي النخبة" من الشركات الأمريكية التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار، اليوم الثلاثاء، مع تهاتف المستثمرين على شراء أسهم صانعة الرقائق التي سرعان ما أصبحت أحد أكبر الفائزين في سباق الذكاء الصناعي.

تضاعفت قيمة سهم الشركة ثلاث مرات في أقل من ثمانية أشهر، مما يعكس زيادة الاهتمام بهذه الطفرة التكنولوجية بعد التطورات السريعة فيما يعرف بالذكاء الصناعي التوليدي، والذي يمكنه التحاور مع البشر وصياغة كل شيء من النكات إلى الشعر.

ارتفعت أسهم إنفيديا بنحو 200 في المئة منذ أكتوبر تشرين الأول، متجاوزة بكثير أي شركة أخرى مدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500. ورفعت هذه المسيرة الصعودية الهائلة لأسهم الشركة قيمتها السوقية بشدة لتتخطى نظيراتها في صناعة الرقائق.

أغلقت أسهم إنفيديا مرتفعة ثلاثة بالمئة إلى 401.11 دولار، اليوم الثلاثاء، لتصبح قيمتها السوقية على مرمى حجر من تريليون دولار، بعد أن وصلت إلى هذا المستوى خلال الجلسة.