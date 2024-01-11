قانون مصري جديد يسعى لجذب 30 مليون سائح
أعدت الحكومة المصرية مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، ووضعت الإطار العام المعني بتنظيم الشركات السياحية، في خطوة تهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات، وإنعاش القطاع المتأثر بالحرب في قطاع غزة، بحسب ما يقول خبراء.
ويرى عضو الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، الدكتور حسام هزاع، أن "القانون الجديد يأتي في وقت مثالي، حيث تحتاج الدولة إلى إنعاش قطاع السياحة بعد تأثُّره بالحرب في غزة".
ونجحت مصر في جذب عدد كبير من السياح خلال العام الماضي، لكن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أسهمت في تراجع أعدادهم.
وقال هزاع في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "الأزمات الدولية، آخرها أزمة غزة، أثرت بشكل كبير على قطاع السياحة… وهذا الأمر أثار قلق السياح الأجانب من زيارة دول الشرق الأوسط".
ويُعزّز القانون الجديد لتنظيم السياحة الشراكة بين القطاع العام والخاص، لكنه يطرح تساؤلًا بشأن كيفية إدارة هذه الشراكة في القطاعات المرتبطة بالسياحة، وعلى رأسها قطاع الطيران، وفق هزاع.
وشدد عضو اتحاد الغرف السياحية، على ضرورة استقطاب مستثمرين في قطاع الطيران، وتدشين خطوط جوية جديدة لدول ومناطق بعيدة، مشيرًا إلى أن "عدم وجود خط طيران مباشر بين القاهرة وكاليفورنيا، في الوقت الذي تتمتع فيه دول أخرى مثل تركيا بخطوط جوية مباشرة مع الولاية الأمريكية، يُعد نقصًا كبيرًا".
وأشار إلى أن "الدولة تقدم حوافز كبيرة للطيران الاقتصادي منخفض التكاليف، الذي يخدم جميع المحافظات السياحية"، مؤكدا أن "هذه الحوافز أسهمت في زيادة أعداد السياح في الشهور التي سبقت أزمة غزة، حيث بلغت نسبة الإشغال في الفنادق 100%".
وبعد إقرار القانون الجديد لتنظيم السياحة، تبقى المرحلة المقبلة مهمة جدًا وهي جذب الاستثمارات اللازمة لتنمية القطاع، وفق المسؤول الذي شدد على "ضرورة تسهيل إجراءات المستثمرين، وإنجازها إلكترونيًّا، بعيدًا عن الإجراءات الروتينية، لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال".
كما شدد هزاع على "أهمية المشاركة الفعَّالة في المعارض الدولية، باعتبارها منصة مهمة لتعريف العالم بمصر كوجهة سياحية رائدة".
تنظيمٌ يحتاج إلى تطوير
من جهته، أشاد الخبير السياحي، محمد فاروق، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، بالقانون الجديد، وقال إنه "خطوة مميزة تعكس استراتيجية الدولة للوصول إلى الرقم المستهدف، وهو 30 مليون سائح، بما يحقق عوائد مالية تصل إلى 45 مليون دولار".
وتستهدف مصر مضاعفة عدد السياح خلال السنوات الخمس المقبلة، للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول العام 2028، وبلغت قيمة إيرادات السياحة نحو 63.4 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولكن فاروق يرى أن "تحقيق عوائد مالية بقيمة 45 مليون دولار يتطلب تطويرًا شاملًا للقطاع السياحي، لجذب السياح من الفئة عالية الإنفاق"، ويوضح أن "هذه الفئة تبحث عن جودة عالية في الخدمات والمرافق، التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل الموظفين لرفع كفاءتهم".
وفيما يتعلق بمستقبل القطاع، أشار الخبير السياحي إلى "ضرورة التوسع في السياحة العلاجية والسياحة البحرية، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية وسعة المطارات والطائرات".
مصدر العملة الصعبة
بدوره، اعتبر الخبير السياحي، الدكتور تامر عيسى، أن "القانون الجديد يعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم موارد الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة".
وأوضح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "القانون الجديد يتضمن العديد من الأبعاد، منها البُعد التنظيمي، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين السائح والجهات السياحية، من خلال زيادة عدد منافذ بيع التذاكر وتحديد مساراتها".
وأوضح الخبير أن "القانون الجديد تطرق إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، ويهدف هذا الإجراء إلى العمل على مسارينِ، الأول هو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال تشجيع المستثمرين على العمل والمشاركة في عملية التطوير".
ويرتبط المسار الآخر، بحسب الخبير السياحي، بالسائح نفسه من خلال توفير كل سُبل الإقامة المريحة بمختلف درجاتها، حتى تتلاءم مع جميع الفئات، وهو ما بدا في تخصيص غرف لذوي الهمم.
ويبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية الموجودة في مصر، 241 ألف غرفة، وهناك رغبة حكومية بزيادة عدد هذه الغرف، والعمل على تطويرها من خلال مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، كإنشاء غرف فندقية تناسب ذوي الهمم.
18 مليون سائح
وتقول الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة حنان رمسيس، إن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، هي امتداد لرغبتها في عدم احتكار القطاعات المهمة، من خلال البحث عن شركاء متميزين، سواء مصريين أو أجانب، لمساعدة هذه القطاعات على تطوير أدائها".
وتضيف، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "القصور في الأداء وعدم القدرة على تقديم خدمات عالية الجودة للسائحين، أسهم في تراجع قطاع السياحة لسنوات".
وقد ظهر هذا القصور في أشكال مختلفة، منها التحرش بالسائحين، واستغلالهم، وغياب المرافق المناسبة في المناطق السياحية، لذلك، فإن الشراكة مع القطاع الخاص تُعدُّ خطوة إيجابية لتقديم خدمات أفضل للسائحين، من خلال تطوير الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم وثقافتهم.
ويمكن أن تُسهم هذه الشراكة في جذب المزيد من السائحين من دول معينة، من خلال عقد اتفاقات مع تلك الدول، وفق تقدير حنان رمسيس.
وأشارت إلى أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع السياحة لن تضر بدور الدولة، بل ستؤدي إلى تضاعف المكاسب التي كانت تتحقق من وراء السياحة، لأنها ستؤدي إلى تطوير المهن والخدمات السياحية، ما يجعلها أكثر جاذبية للسائحين".
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن "مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، ومنها قطاع الطيران"، مُتوقعة أن تكون هناك حركة سياحة قوية للغاية خلال الفترة المقبلة".
ووفقًا لتوقعات وزارة السياحة والآثار، فمن المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 18 مليون سائح خلال العام الحالي.