قانون مصري جديد يسعى لجذب 30 مليون سائح

أعدت الحكومة المصرية مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، ووضعت الإطار العام المعني بتنظيم الشركات السياحية، في خطوة تهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات، وإنعاش القطاع المتأثر بالحرب في قطاع غزة، بحسب ما يقول خبراء.

ويرى عضو الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، الدكتور حسام هزاع، أن "القانون الجديد يأتي في وقت مثالي، حيث تحتاج الدولة إلى إنعاش قطاع السياحة بعد تأثُّره بالحرب في غزة".

ونجحت مصر في جذب عدد كبير من السياح خلال العام الماضي، لكن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أسهمت في تراجع أعدادهم.

وقال هزاع في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "الأزمات الدولية، آخرها أزمة غزة، أثرت بشكل كبير على قطاع السياحة… وهذا الأمر أثار قلق السياح الأجانب من زيارة دول الشرق الأوسط".

ويُعزّز القانون الجديد لتنظيم السياحة الشراكة بين القطاع العام والخاص، لكنه يطرح تساؤلًا بشأن كيفية إدارة هذه الشراكة في القطاعات المرتبطة بالسياحة، وعلى رأسها قطاع الطيران، وفق هزاع.

وشدد عضو اتحاد الغرف السياحية، على ضرورة استقطاب مستثمرين في قطاع الطيران، وتدشين خطوط جوية جديدة لدول ومناطق بعيدة، مشيرًا إلى أن "عدم وجود خط طيران مباشر بين القاهرة وكاليفورنيا، في الوقت الذي تتمتع فيه دول أخرى مثل تركيا بخطوط جوية مباشرة مع الولاية الأمريكية، يُعد نقصًا كبيرًا".