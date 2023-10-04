نوفاك: وفاء السعودية وروسيا بالتزاماتهما أدى لتوازن سوق النفط
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن السعودية وروسيا تفيان بالتزاماتهما المتعلقة بخفض إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن الإجراءات المشتركة جعلت سوق النفط يشهد توزانًا.
وقال "نوفاك" في مقابلة مع قناة "روسيا - 24" التلفزيونية، إن "الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن التخفيض الإضافي وقدره 1.7 مليون برميل يوميًّا طوعًا من قبل الأطراف المشاركة في الاتفاق، يجري تنفيذها بشكل كامل".
وأضاف إن "المملكة العربية السعودية خفّضت الإنتاج بشكل أكبر، وتفي أيضًا بالتزاماتها الطوعية"، لافتًا كذلك إلى أن روسيا خفضت الصادرات بمقدار 300 ألف في آب/أغسطس، بعدما خفضت الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل".
وشدد المسؤول الروسي بأن بلاده "تفي بالتزاماتها بشكل كامل"، معتبرًا أن "مثل هذه الإجراءات المشتركة أدت إلى توازن السوق".