الدولار قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع بفضل متانة الاقتصاد الأمريكي

ودفع ذلك مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ السابع من يوليو/ تموز في الجلسة الماضية. وبلغ في أحدث معاملة 102.56 غير بعيد عن أعلى مستوى سجله أمس عند 102.78.

وزاد اليورو 0.06% إلى 1.0944 دولار معوضا بعض الخسائر التي مني بها الجلسة الماضية.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.02 % إلى 1.2714 دولار قبيل صدور قرار بنك إنجلترا (المركزي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها في 15 عاما إلى 5.25 % من 5 %.

وسجل الين الياباني زيادة طفيفة إلى 143.31 للدولار إلا أنه لا يزال قرب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، ويبلغ 143.545 للدولار، وسجل في وقت سابق هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث معاملة 0.14 % إلى 0.65465 دولار في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.02 % إلى 0.6079 دولار.