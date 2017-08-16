ارتفاع الدولار يضغط على الذهب مع انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، مع ارتفاع الدولار بفضل بيانات اقتصادية أمريكية قوية، وانحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1270.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش ليواصل التحرك بعيداً عند أعلى مستوى في شهرين عند 1289.73 دولار الذي سجله يوم الإثنين الماضي.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1276 دولاراً.

كما يضغط على الذهب، ارتفاع مؤشر الدولار الذي استقر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم، إذ أسهمت بيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة الصادرة في اليوم السابق في تعزيز الشهية للمخاطرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 % إلى 16.66 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 963.90 دولار للأوقية.

وكسب البلاديوم 0.9 % إلى 983.42 دولار للأوقية، بعد أن لامس أقل مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.