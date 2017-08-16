مصر توقع عقدًا مع شركتين صينيتين لإنشاء شبكة قطار كهربائي تحيط بالقاهرة

وقعت شركتان حكوميتان صينيتان اتفاقًا بقيمة 1.24 مليار دولار مع مصر، لبناء شبكة للقطار الكهربائي حول القاهرة.

وقالت وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية الصينية، اليوم الأربعاء، إنه بموجب الاتفاقية الموقعة مع الهيئة القومية للأنفاق في مصر، ستقوم شركتا “افيك انترناشونال وتشاينا ريلواي غروب” ببناء شبكة تمتد 66 كيلومترًا تتضمن 11 محطة، وتسير فيها القطارات بسرعة تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة إلى مناطق محيطة بالعاصمة القاهرة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة القومية للأنفاق، طارق جمال الدين قوله: “إن المشروع سيبدأ في غضون شهرين أو 3 أشهر، وسينقل 340 ألف راكب يوميًا بمجرد استكماله”.

وتعتبر مصر شريكا رئيسيا للصين في مبادرة “الحزام والطريق”، التي تهدف إلى بناء روابط تجارة ونقل بين أوروبا وآسيا. وفي إطار هذه المبادرة تسعى الشركات الحكومية الصينية بقوة لاقتناص فرص مشروعات في الخارج.