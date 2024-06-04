غسل أموال وحسابات وهمية..الحوثيون يعيثون الفساد بالقطاع المصرفي

صلاح قعشة

قامت الميليشيا الحوثية، ومنذ انقلابها على الشرعية في اليمن، بممارسة انتهاكات مالية ومصرفية، تسببت باختلالات هدَّدت الاقتصاد الوطني بأكمله.

وأدى ذلك لاضطلاع البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًّا، بإصدار قرارات غير مسبوقة لتعزيز سيطرته المالية، والحفاظ على الحدّ الأدنى من المعايير المصرفية، ووقف التهديدات التي تفرضها الميليشيا على الاقتصاد الوطني.

واتخذ البنك، سلسلة من الإجراءات القانونية، أواخر الأسبوع الماضي، أهمها: تحديد مهلة شهرين لسحب العملة القديمة التي يُتمُّ التعامل بها في مناطق سيطرة الحوثيين.