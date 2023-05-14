بايدن: المحادثات مع الكونغرس حيال سقف الدين الأمريكي تمضي قدماً

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، إن المحادثات تمضي قدما مع الكونغرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة: "أعتقد أنهم يمضون قدماً، لكن من الصعب الجزم، لم نصل بعد إلى لب الأزمة"، وتابع قائلاً: "سنعرف المزيد في اليومين المقبلين".

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونغرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات.