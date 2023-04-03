فيتنام: سنوقع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل هذا العام

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الاثنين، أنها ستوقع مع إسرائيل اتفاقية تجارة حرة في وقت لاحق من العام الجاري، بعد إتمام مفاوضات استمرت 7 أعوام.

وقالت الحكومة في بيان، إن التجارة الثنائية مع إسرائيل ارتفعت 18% العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار.