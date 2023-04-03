فيتنام: سنوقع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل هذا العام
أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الاثنين، أنها ستوقع مع إسرائيل اتفاقية تجارة حرة في وقت لاحق من العام الجاري، بعد إتمام مفاوضات استمرت 7 أعوام.
وقالت الحكومة في بيان، إن التجارة الثنائية مع إسرائيل ارتفعت 18% العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار.
ومن أكبر صادرات فيتنام إلى إسرائيل، الهواتف الذكية والأحذية والمأكولات البحرية، بينما تستورد منها إلكترونيات وأسمدة.
ووقعت فيتنام أكثر من 15 اتفاقية تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف منذ أوائل التسعينيات، إذ تسعى لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى اقتصادها الذي يحركه قطاع الصناعات التحويلية.