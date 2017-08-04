مجلس الأمن يدرس تقليص صادرات كوريا الشمالية إلى الثلث

قال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن مسودة قرار للمجلس تستهدف تقليص إيرادات كوريا الشمالية السنوية من الصادرات والبالغة ثلاثة مليارات دولار بواقع الثلث، قيد الدراسة حاليا، وذلك من خلال حظر صادرات البلاد من الفحم والحديد الخام والرصاص والرصاص الخام والمأكولات البحرية.

وأضاف الدبلوماسي الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن اسمه أن “الثقة عالية” في أن روسيا والصين ستدعمان مسودة القرار.

وأوضح المصدر أيضا، أن المسودة تحظر أيضا على الدول زيادة الأعداد الحالية من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج كما تحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تهدف لإجراء تصويت يوم غد السبت بهدف تشديد العقوبات بسبب تجربتين لصواريخ باليستية عابرة للقارات أجرتهما كوريا الشمالية في يوليو تموز الماضي.

وتحتاج المسودة من أجل إقرارها إلى موافقة تسعة أعضاء دون اعتراض أي من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.