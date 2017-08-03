وفاة سعاد الحميضي أشهر سيدة أعمال كويتية

توفيت اليوم الخميس، سيدة الأعمال الكويتية، سعاد الحميضي، التي تعد من أوائل النساء الكويتيات اللاتي انخرطن في مجال التجارة والاستثمار داخل البلاد وخارجها.

ونعى الديوان الأميري، الراحلة الحميضي، وهي أرملة الشيخ جابر العلي السالم الصباح، المستشار السابق لأمير الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق. وسيوارى جثمانها الثرى صباح غد الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وتعد الراحلة الحميضي التي توفيت عن 78 عاما من أبرز المستثمرات في قطاعات العقارات والمصارف والصناعة رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية حياتها المهنية، وخاصة في ما يتعلق بنظرة المجتمع آنذاك الى عمل المرأة.

وبدأت الحميضي حياتها المهنية في البنك التجاري الذي أسسه والدها حمد الحميضي، ثم ترأست إدارة مؤسسة والدها بعد وفاته إلى جانب إدارتها لأعمال العائلة. كما وسعت نشاطها التجاري والاستثماري خارج حدود الكويت وحققت نجاحات في عدد من الدول العربية.

وحققت الحميضي نجاحات كبيرة في القطاعات التي نشطت فيها وحلت في مراتب متقدمة ولسنوات عدة على قائمة أقوى سيدات العالم العربي، كما اشتهرت بأنها سفيرة سيدات الأعمال الكويتيات.

وساهمت الحميضي أيضاً في بناء المساجد وتقديم المساعدات الخيرية، بحسب الوكالة.