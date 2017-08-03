الذهب مستقر دون أعلى سعر في 7 أسابيع مع ترقب بيانات أمريكية‎

استقر الذهب اليوم الخميس، بعد أن اقترب من أعلى مستوى في 7 أسابيع في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية لاستقاء المزيد من الإشارات بشأن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب خلال معظم يوليو/ تموز مع هبوط الدولار، بفعل انحسار التوقعات لزيادة ثالثة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1267.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 1356 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1258.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى له في نحو أسبوع.

وسجل المعدن الأصفر 1272.84 دولار، أمس الأربعاء، مقتربا من مستوى الثلاثاء الأعلى في 7 أسابيع والبالغ 1273.97 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.4% إلى 1273.30 دولار للأوقية.

واستقر الدولار فوق أدنى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجله في الجلسة السابقة أمام اليورو.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.5% إلى 16.64 دولار للأوقية بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في وقت سابق اليوم.

وارتفع البلاتين 1.9% إلى 960.30 دولار للأوقية بعدما صعد إلى أعلى مستوى منذ السابع من يونيو/ حزيران عند 960.80 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 893.30 دولار للأوقية متجها نحو إنهاء موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.