الصين.. افتتاح أكبر مستودع ذكي للتجارة الإلكترونية تديره روبوتات فقط (صور)

افتتحت مجموعة “علي بابا” لتجارة التجزئة على الإنترنت، أكبر مستودع ذكي في الصين، تبلغ مساحته 3000كم، ويُديره 60 “روبوتاً”، أًعدت للاتصال اللاسلكي “واي فاي”، وذلك للشحن الذاتي البديل عن العمال.

وتشحن “الروبوتات” البضائع مرة واحدة دون توقف في ثماني ساعات، وتعمل بكفاءة تعادل ثلاثة أضعاف العمال، إذ تبدأ العمل بتلقيها تعليمات عبر إشارات “واي فاي”، ثم تبدأ البحث عن البضائع المطلوبة في المستودع، وتنقلها إلى نقاط التسرب المعينة للعمال البشر الذين يقومون باستلامها وفرزها ونشرها للعملاء حول العالم.

ووفقاً لشركة “كيكترون الإلكترونية” المُصنّعة “للروبوتات”، فإن الأجهزة مزودة بكاشف ليزر يمنعها من الاهتزاز والاحتكاك ببعضها البعض، ويبلغ طولها 70 سم، وعرضها 30سم، ويمكنها السير 1.5م لكل ثانية واحدة، كما يمكنها حمل حمولة ثقيلة تصل إلى 600 كغم.

وقالت مجموعة علي بابا، “أنقذت هذه الخطوة العمال من الجري حول المستودع للبحث عن السلعة المطلوبة”.

وأضافت، أن “العامل يفرز 1500 منتج خلال 7 ساعات، وبعد سيره 27924 خطوة، ومع مساعدة الروبوتات، فإن العامل نفسه يمكنه فرز 3000 منتج في الفترة الزمنية نفسها، وبسيره 2563 خطوة، لتساهم الروبوتات في فرز العمال المزيدَ من المنتجات بخطوات أقل”.

يُذكر أن الصين تُعد أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، إذ وصلت مبيعاتها العام الماضي إلى 1.132 تريليون دولار.