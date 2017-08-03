هواوي تسير بخطى ثابتة نحو تصدُر عرش سوق الهواتف

بعد أن كشف العملاق الأمريكي “أبل” عن نتائجه الفصلية، نشر موقع ماك رامورز، تقريرًا مفصلًا بالحصة السوقية لجميع لاعبي سوق الهواتف العالمية، وذلك عكس تقدمًا ملحوظًا في أداء الشركات الصينية مقابل العملاقين أبل وسامسونغ.

وسجلت شركة هواوي مبيعات بحجم 38.4 مليون جهاز للربع الماضي، مقابل 32 مليون جهاز عن نفس الفترة في 2016، لترتفع بذلك حصتها السوقية من 9.4 % إلى 10.7 %، كما شهدت مبيعات “هوات أوبو” ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت مبيعاتها 29.5 مليون جهاز مقابل 18 مليون جهاز للعام الماضي ،خلال نفس الفترة، لتحقق بذلك حصة سوقية نسبتها 8.2 % ارتفاعًا من 5.3 %.

وفي مقابل ذلك، ظل الفرس الكوري الجنوبي “سامسونغ” متصدرًا السباق بمبيعات 79.5 مليون هاتف، في مقابل 77.6 مليون جهاز لعام 2016 خلال الربع الثاني، لتحقق بذلك انخفاضًا في حصتها السوقية يصل إلى 0.6 %، كما هو الحال بالنسبة لغريمتها “أبل” ،والتي انخفضت حصتها السوقية بنسبة 0.4 %، بعدما حققت مبيعات حجمها 41 مليون جهاز للربع الماضي من العام الجاري مقابل 40 مليون جهاز في 2016.

وتعتبر شركة شاومي، والتي حلت خامسًا في التقرير، من الشركات الصاعدة بقوة في السوق العالمية بعد تألقها وبشكل كبير في السوق الصينية، حيث حققت مبيعات حجمها 23.2 مليون هاتف للعام الحالي ،خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.7 مليون جهاز خلال العام الماضي من نفس الفترة.