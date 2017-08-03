تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يوليو

أظهر مسح للشركات نشرت نتائجه، اليوم الخميس، تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في يوليو/ تموز، رغم تباطؤ نمو التوظيف.

وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية المعدل، في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.7 نقطة في الشهر الماضي، من 54.3 نقطة في يونيو/ حزيران، وتشير أية قراءة فوق الخمسين إلى نمو النشاط.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، “ساعد نمو الإنتاج بوتيرة سريعة والطلبات الجديدة مؤشر مدراء المشتريات الرئيس في المملكة العربية السعودية على الارتفاع في شهر يوليو/تموز، مسجلًا أسرع معدل توسع للقطاع غير النفطي في ثلاثة أشهر”.

وأضافت: “كانت الشركات أكثر تفاؤلًا في الشهر الماضي، ومن المرجح أن يكون قد ساهم ذلك في زيادة النشاط الشرائي وتراكم المخزون”.

وزاد نمو الإنتاج إلى 62.6 نقطة من 59.8 نقطة، فيما ارتفع نمو الطلبيات الجديدة إلى 58.9 نقطة من 56.1 نقطة، لكن نمو التوظيف تباطأ قليلًا إلى 51.2 نقطة.

وزاد التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات في يوليو/ تموز.