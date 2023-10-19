استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي يرجّح رفعًا جديدًا للفائدة

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الخميس، إنّ التضخّم في الولايات المتحدة "لا يزال مرتفعًا للغاية" على الرغم من التباطؤ الأخير، ما يترك الباب مفتوحًا أمام رفعٍ جديد لأسعار الفائدة.

وقال أمام مؤتمر في نيويورك، إنّ أدلّة إضافية على نمو أعلى على فترة طويلة من الاتجاه السائد أو إشارات جديدة إلى توترات في سوق العمل "قد تستدعي مزيدًا من تشديد السياسة النقدية".

وقام الاحتياطي الفدرالي، في الفترة الأخيرة، بإبطاء تشديد السياسة النقدية، التي أدت إلى رفع معدّل الإقراض المرجعي إلى أعلى مستوى له منذ 22 عامًا، بينما يتطلّع إلى إبطاء التضخّم من دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وانخفض معدّل التضخّم الرئيس بأكثر من النصف، منذ أن بلغ ذروته، في يونيو/حزيران العام الماضي، لكنّه لا يزال فوق الهدف الطويل الأمد البالغ 2 %.

وقال باول: "التضخّم لا يزال مرتفعًا للغاية، وبضعة أشهر من البيانات الجيّدة ليست سوى بداية لما سيتطلّبه الأمر لبناء الثقة بأنّ التضخّم يتحرّك نحو الانخفاض بشكل مستدام باتجاه تحقيق هدفنا".

وأضاف: "لا يمكننا أن نعرف بعد إلى متى ستستمر هذه القراءات ذات الاتجاه المنخفض، أو أين سيستقر التضخّم خلال الأرباع المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ الاحتياطي الفدرالي سيتحرّك "بحذر".