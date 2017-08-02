اليورو يصعد لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل الدولار

ارتفع اليورو إلى مستوى جديد هو الأعلى في عامين ونصف العام أمام الدولار، اليوم الأربعاء، مع تزايد مراهنات المستثمرين على شراء العملة الأوروبية الموحدة، وإن كان بعض المحللين نصحوا بتوخي الحذر في الوقت الذي ترسل فيه بعض المؤشرات مثل فروق أسعار الفائدة علامات تحذيرية.

وأدت المخاوف من خلاف تجاري بين الصين والولايات المتحدة إلى تحقيق العملة الأمريكية بعض المكاسب في التعاملات المبكرة أمام سلة عملات رئيسة مرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولارين النيوزيلندي والكندي، لكن الدولار تعثر أمام اليورو.

وزاد اليورو لفترة وجيزة إلى 1.1869 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2015 قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليسجل ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.1835 دولار.

وقال رئيس أبحاث العملة في بنك طوكيو ميتسوبيشي “يو.إف.جيه”، ديريك هالبيني “نتوقع بعض التعافي للدولار في الربع الرابع مع وصول توقعات السوق إلى أدنى مستوياتها حاليا، ومن ثم قد لا يستغرق الأمر وقتا طويلا لرؤية بعض التحسن”.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، عند 92.96 بعدما بلغ أدنى مستوياته في 15 شهرا عند 92.777 أمس الثلاثاء.