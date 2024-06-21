"يشعل حرباً تجارية".. الصين تحذر من التصعيد الأوروبي

قالت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل "حربا تجارية" إذا استمر في تأجيج التوترات، واتهمته بالتآمر في التحقيق الذي يجريه منذ ثمانية أشهر في الدعم المقدم لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين رغم احتجاج بكين على ذلك، ما أدى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى متدنٍ جديد، والمخاطرة بأن يتخذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات عقابية.

وجاء في بيان منسوب للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: "يواصل الجانب الأوروبي تصعيد الخلافات التجارية مما قد يشعل حربا تجارية... المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجانب الأوروبي".

وذكر البيان: "في تحقيقه بشأن الرسوم الجمركية التعويضية، قام الجانب الأوروبي بترهيب وإكراه الشركات الصينية، وهدد بفرض رسوم عقابية عالية، وطلب معلومات واسعة للغاية".

ونُشر البيان قبل حوالي ساعة من وصول وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى بكين، إذ من المتوقع أن يشرح للمسؤولين الصينيين سبب الإعلان الأخير عن فرض رسوم جمركية لتقليل خطر انتقام الصين الذي قد يضر شركات ألمانية.