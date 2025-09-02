عائلة ترامب تجني 5 مليارات دولار من عملة مشفرة جديدة

حققت عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثروة ورقية قُدرت بنحو 5 مليارات دولار يوم الاثنين، بعد أن بدأت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، مشروعها الرائد للعملات المشفرة، تداول عملتها الرقمية الجديدة "WLFI" في الأسواق المفتوحة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن إطلاق العملة يمثل خطوة مشابهة لطرح عام أولي، إذ أصبح بإمكان المستثمرين شراء وبيع العملة مثل أسهم الشركات المدرجة، بعدما كان التداول مقصورا على المبيعات الخاصة.

وتملك عائلة ترامب ما يقارب ربع إجمالي الرموز، بما في ذلك الرئيس نفسه وأبناؤه الثلاثة الذين يُعتبرون مؤسسين مشاركين للشركة، بينما يمنح ترامب لقب "مؤسس مشارك فخري".

ومع بداية التداول، شهدت "WLFI" إقبالًا كبيرًا، حيث تم تبادل نحو مليار دولار من الرموز خلال ساعة واحدة، وفق بيانات موقع CoinMarketCap.

وعلى منصة بينانس، افتتحت العملة عند نحو 30 سنتا قبل أن تتراجع إلى 20 سنتا، وهو ما رفع قيمة حصة عائلة ترامب إلى أكثر من 6 مليارات دولار عند السعر الأعلى.

وذكر التقرير أن هذه الثروة الناشئة تعد أكبر نجاح مالي للعائلة منذ تولي ترامب منصبة متجاوزةً قيمة محفظتها العقارية الممتدة لعقود.

ومع ذلك، فإن طبيعة أسواق العملات المشفرة شديدة التقلب تجعل هذه المكاسب معرضة للتراجع الحاد، كما حدث سابقًا مع عملة "ميمكوين" الخاصة بترامب التي انهارت بعد صعود سريع.

وتخطط وورلد ليبرتي لتوسيع نشاطها بإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي (USD1) وتطوير تطبيقات جديدة، بينما يثير المشروع جدلاً سياسيًا، إذ يرى منتقدون أنه قد يشكل وسيلة للتأثير على العائلة عبر شركاء يسعون لدعم سياسي أو اقتصادي من البيت الأبيض.

في المقابل، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وجود أي تضارب في المصالح، مؤكدة أن الرئيس وأسرته "لن ينخرطوا في ذلك على الإطلاق".

وبينما يعتبر مؤيدون أن العملة مصممة لتكون عملة حوكمة تمنح مالكيها حقوق تصويت في قرارات الشركة، يقول مراقبون إن مستقبلها سيظل مرهونا بقدرتها على الصمود في سوق العملات الرقمية المتقلبة، التي تجمع بين فرص ضخمة ومخاطر عالية.