تقرير: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين بنسبة 2.8%

انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة التأثير الملحوظ لجفاف الصادرات وانخفاض الاستهلاك، وفق ما نقله موقع "إنفوباي" الإخباري عن تقرير للمعهد الوطني للإحصاء والتعداد "Indec"، أمس الثلاثاء.

وبحسب التقرير، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 4.1%، وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 1.3%، كما أن سلسلة الناتج المحلي الإجمالي أظهرت انخفاضًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الإنتاج الزراعي سجل أسوأ الأرقام بسبب تأثير الجفاف، حيث شهدت الزراعة والثروة الحيوانية والصيد انخفاضًا بنسبة 40% مقارنة بشهر يونيو/حزيران من العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض صيد الأسماك بنسبة 30.5% على أساس سنوي، والكهرباء والغاز والمياه بنسبة 6.3% على أساس سنوي.