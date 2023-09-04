رئيس "فيتول": إمدادات النفط العالمية ستتحسن خلال الأسابيع المقبلة

قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة "فيتول"، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، اليوم الاثنين، إن إمدادات النفط العالمية من المتوقع أن تتحسن خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بسبب صيانة المصافي، لكن إمدادات الخام عالي الكبريت ستظل منخفضة.

وأضاف هاردي خلال مؤتمر أبيك، أن الاقتصادات المنتجة للخام عالي الكبريت ستظل في وضع أفضل من الاقتصادات المنتجة للخام منخفض الكبريت بفضل التخفيضات التي تطبقها مجموعة "أوبك+" وعدم وجود كميات كافية من الخام عالي الكبريت لتداولها.

وتابع "بفضل تخفيضات أوبك+ لا توجد إمدادات كافية (من الخام عالي الكبريت) لكل هذه المصافي في الهند والكويت وجازان وعمان والصين".